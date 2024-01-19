Объединение профсоюзов Владимирской области отметило лучших представителей СМИ по итогам ежегодного...
Объединение профсоюзов Владимирской области отметило лучших представителей СМИ по итогам ежегодного конкурса.
Церемонию награждения провела Галина Конькова - председатель областного объединения.
В Доме профсоюзов собрались председатели организаций, а также победители и призеры.
За лучшее освещение деятельности профсоюзов благодарности вручены ГТРК "Владимир" и еще трем СМИ региона.
Задача неизменна - защита интересов трудящихся, оказание юридической, социальной и другой помощи. Так, по результатам работы за прошлый год - на 10% увеличились базовые оклады медработников, в три раза вырос размер командировочных для сотрудников госучреждений области.
Профобъединение активно участвует в конкурсах, а недавно выиграло президентский грант.
Галина Конькова - председатель регионального союза Владимирского областного объединения организаций профсоюзов:
- Этот грант как раз направлен на молодежное движение – на учебу молодежи, на какие-то мероприятия, связанные с молодежью. У нас запланировано уже очень много – это слеты, форумы, квизы для молодежи. Все это придется воплощать с вашей помощью!