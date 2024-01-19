Объединение профсоюзов Владимирской области отметило лучших представителей СМИ по итогам ежегодного...

Объединение профсоюзов Владимирской области отметило лучших представителей СМИ по итогам ежегодного конкурса.Церемонию награждения провела Галина Конькова - председатель областного объединения.В Доме профсоюзов собрались председатели организаций, а также победители и призеры.За лучшее освещение деятельности профсоюзов благодарности вручены ГТРК "Владимир" и еще трем СМИ региона.Задача неизменна - защита интересов трудящихся, оказание юридической, социальной и другой помощи. Так, по результатам работы за прошлый год - на 10% увеличились базовые оклады медработников, в три раза вырос размер командировочных для сотрудников госучреждений области.Профобъединение активно участвует в конкурсах, а недавно выиграло президентский грант.Галина Конькова - председатель регионального союза Владимирского областного объединения организаций профсоюзов:- Этот грант как раз направлен на молодежное движение – на учебу молодежи, на какие-то мероприятия, связанные с молодежью. У нас запланировано уже очень много – это слеты, форумы, квизы для молодежи. Все это придется воплощать с вашей помощью!