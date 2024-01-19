Обманутая мошенниками женщина освобождена от кредита судом во Владимирской области. Она обратилась...

Обманутая мошенниками женщина освобождена от кредита судом во Владимирской области.Она обратилась в суд с иском к банку о признании недействительным (ничтожным) кредитного договора. Поскольку в сентябре 2021 года на ее мобильный телефон поступил звонок, якобы от сотрудника банка. В результате общения с ним она установила на свой телефон неизвестную ей программу. А далее неустановленные лица от ее имени, без ее ведома и согласия через электронное приложение заключили с банком кредитный договор на сумму 414 199 рублей. И сняли деньги в банкомате другого региона.По этим фактам было возбуждено уголовное дело, в рамках которого женщина признана потерпевшей. Однако банк отказался расторгать кредитный договор. Указав, что основания для признания его недействительным отсутствуют. Ведь банк деньги перечислил, а за использования третьими лицами компьютерных технологий ответственности не несет.Однако суд пришел к выводу, что истец намерений получить кредит не имела. При этом банк должен был принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их снятием в банкомате другого региона. И предпринять соответствующие меры предосторожности, сообщила пресс--служба судов Владимирской области.В итоге городской суд Гусь-Хрустального счел исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.Фото: CardMapr.nl on Unsplash