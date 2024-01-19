Очередной фестиваль уличных театров во Владимирской области пройдет не в Суздале. Решением...

Очередной фестиваль уличных театров во Владимирской области пройдет не в Суздале.Решением министра культуры региона 33 Ольги Деминой завоевавший любовь зрителей фестиваль пройдёт в этом году с 14 по 16 июня в Муроме.Возможно это связано с тем, что главным событием года в Суздале станет празднование на государственным уровне его 1000-летия. Кроме того, перенос фестиваля расширяет географию его проведения, делая его площадкой еще один древний город региона.Администрации округа Муром и областному Театру кукол поручено принять участие в отборе театральных коллективов, которые претендуют на участие в фестивале.Напомним, что в прошлом году в Суздале прошел Второй Всероссийский фестиваль уличных театров.Возвращению в детство рады и взрослые. Фестиваль уличных театров шагнул в пространство Суздаля, сделал его поистине волшебным. Короли, Иванушки, итальянские Коломбины, русская Марью Краса- всех этих героев можно было увидеть во время фестиваля на улицах древнего города. А ещё на воде, и воздухе. Исторический ландшафт- лучшие декорации.Фото: ГТРК Владимир