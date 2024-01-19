Развивающие игровые комплексы, методические материалы и новое оборудование. Теперь поддержку смогут получить больше семей с детьми-инвалидами. Особенные ребята нуждаются в реабилитации,

Развивающие игровые комплексы, методические материалы и новое оборудование. Теперь поддержку смогут получить больше семей с детьми-инвалидами. Особенные ребята нуждаются в реабилитации, вот только платные занятия на постоянной основе могут позволить себе не все. Новое отделение сможет за год принять в группу дневного пребывания 60 детей. С ними будут заниматься психолог, логопед и реабилитолог. До 80