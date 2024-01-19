Переведут ли процесс подачи заявлений в муниципальные лагеря Владимира в онлайн-формат? ГТРК...

Переведут ли процесс подачи заявлений в муниципальные лагеря Владимира в онлайн-формат?ГТРК "Владимир" получила официальный ответ на свой запрос в мэрию областной столицы.Напомним, недавно "Вести" рассказали об ажиотаже в МФЦ на Октябрьском проспекте. Родители школьников фактически штурмовали кабинеты, пытаясь подать заявление на получение путёвки в "Икар" и "Дружбу".Наша редакция задала, в том числе, и вопрос о потенциальном онлайн-оформлении заявлений.В мэрии пояснили: этот вопрос прорабатывается. Но сроков пока не называют.В общей сложности во время летней оздоровительной кампании 2024-ого года центры отдыха "Икар" и "Дружба" примут 2100 детей и подростков. По 350 человек в смену. Кроме того, будут организованы дополнительные смены длительностью 10 дней.В мэрии уточняют, приём заявлений стартовал с 1-ого рабочего дня календарного года. А вестись будет по 15 июля.Для более оперативного приёма документов организуют работу второго окна в МФЦ.