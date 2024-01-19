30-летний житель Петушинского района создавал и хранил у себя в гараже огнестрельное оружие. Его признали виновным в совершении 6 преступлений, сообщили в прокуратуре. Осужденный увлекся

30-летний житель Петушинского района создавал и хранил у себя в гараже огнестрельное оружие. Его признали виновным в совершении 6 преступлений, сообщили в прокуратуре. Осужденный увлекся незаконным хобби больше 10 лет назад. С 2013 года он занимался изготовлением боевого оружия. Его он собирал из частей сигнальных пистолетов и револьверов, а также пистолета системы Токарева (ТТ) образца