Андрей Григорьев-Апполонов считает, что сын пошел в него в вопросах брака. Жениться до 30 лет своему отпрыску он запретил.

Андрей Григорьев-Апполонов считает, что сын пошел в него в вопросах брака. Жениться до 30 лет своему отпрыску он запретил.За плечами Андрея Григорьева-Апполонова два брака. От второго союза у Рыжего из "Иванушек" двое сыновей – Иван и Артемий. Старший Иван живет вместе с отцом в Москве, а младший – в Санкт-Петербурге с мамой. По словам знаменитости, Артемий приезжает к нему в гости на каникулах, и они часто созваниваются. Гастроли в Питере всегда сопровождаются совместными походами в кино и посиделками в ресторанчиках.Артемий учится в 8-м классе и увлекается творчеством. Как рассказывает Григорьев-Апполонов, его младший отпрыск подает большие надежды в художественном искусстве. Так, например, недавно сын подарил отцу картину с изображением льва. Эта работа очень радует Андрея, ведь лев, по его признанию, – и любимое животное, и знак зодиака артиста.А вот старший сын Иван уже совсем взрослый – парню 20 лет. Он занимается профессиональным спортом и учится в МГИМО, с гордостью заявил отец. Однако на вопрос о личной жизни старшего сына рыжий из "Иванушек" ответил, что у сына уже есть подружка, но со свадьбой он не торопится. Артист намекнул, что юный спортсмен, похоже, в этом деле пошел в него. После Григорьев-Апполонов уточнил, что вообще запретил сыну жениться до 30 лет. "Рановато", – уточнил заботливый отец.