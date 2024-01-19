МДМА, мефедрон, гашиш – наркотики синтетического и растительного происхождения фигурант расфасовывал в съемной квартире для последующего сбыта на территории Владимира через тайники-закладки.

Накануне сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру в результате проведения мероприятий, направленных на противодействие наркобизнесу, задержали на территории областного центра 31-летнего ранее судимого безработного жителя города Вязники. По имеющейся информации, временно проживающий во Владимире мужчина причастен к распространению бесконтактным способом наркотических средств синтетического и растительного происхождения.Из тайника, организованного задержанным, полицейские изъяли оптовый сверток, в котором, по результатам проведенной впоследствии экспертизы, находилось наркотическое средство МДМА массой 200 граммов.В квартире, которую арендовал фигурант, оперативники обнаружили и изъяли в общей сложности более 240 граммов мефедрона и почти 30 граммов гашиша, а также электронные весы, зип-лок пакеты, цветную изоленту, скотч.Задержанный признался, что должен был расфасовать крупную партию наркотика по сверткам и сбыть бесконтактным способом.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.