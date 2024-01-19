Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлёво Восточное г. Москвы задержали девушку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства мефедрон...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлёво Восточное г. Москвы задержали девушку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства мефедрон.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на Лебедянской улице была задержана 26-летняя девушка.В ходе личного досмотра у нее было обнаружено и изъято 17 свертков, с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, в части изъятого содержится наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 3 граммов. Остальное направлено на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлёво Восточное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО8 (495) 734-61-22