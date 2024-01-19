Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому, ближе к утру гость, воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, похитил телевизор, наушники, колонку и смартфон...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Печатники г. Москвы задержан житель столицы, обвиняемый в хищении имущества у своего знакомого.В сентябре 2023 года в полицию поступило заявление от 31-летнего гражданина по факту кражи личного имущества из его квартиры на Шоссейной улице. Сумма материального ущерба составила 65 тысяч рублей.Следователем Отдела МВД России по району Печатники г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его на Батюнинской улице. Им оказался 30-летний ранее судимый москвич.Предварительно установлено, что злоумышленник пришел в гости к своему знакомому. Ближе к утру гость, воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, похитил телевизор, наушники, колонку и смартфон.В результате обыска по адресу проживания задержанного большая часть похищенного была изъята, телефон он сбыл.В настоящее время гражданину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-13-09