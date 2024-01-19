Злоумышленник, воспользовавшись картой потерпевшей, без ведома женщины перевел на свой банковский счет и обналичил 250 тысяч рублей...

Установлено, что сожитель заявительницы, без ее ведома, воспользовавшись ее банковской картой, осуществил перевод денежных средств на свой счет.«В Отдел МВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о краже денег со счета обратилась 43-летняя женщина.Предварительно установлено, что заявительница передала в пользование своему сожителю принадлежащую ей банковскою карту, так как мужчина сообщил ей, что его карты заблокированы. В один из дней он, воспользовавшись картой потерпевшей, увидел, что на счете хранятся 250 тысяч рублей. Без ведома женщины он перевел их на свой банковский счет и обналичил, а после этого перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Чертановской улице. Им оказался 25-летний житель столицы. Похищенным деньгами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следователем Отдела МВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮАО8 (495) 734-61-22