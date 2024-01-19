Оперативниками уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из Отдела МВД по району Митино г. Москвы задержан 33-летний мужчина...

Оперативниками уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из Отдела МВД по району Митино г. Москвы задержан 33-летний мужчина.В Отдел МВД России по району Митино г. Москвы поступило сообщение о том, что в квартире дома на северо-западе столицы обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по адресу проживания в квартире на Пятницком шоссе.Задержанный передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства.Пресс-служба УВД по СЗАО