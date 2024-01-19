Прозрачность выплачиваемых зарплат никак не повлияет на рынок пассажирских перевозок. Об этом в разговоре с нашим телеканалом рассказал представитель пока еще существующей транспортной

Прозрачность выплачиваемых зарплат никак не повлияет на рынок пассажирских перевозок. Об этом в разговоре с нашим телеканалом рассказал представитель пока еще существующей транспортной компании “Сити-Лайн”, которая в конце года ушла с рынка. Ранее фирма обслуживала юрьевецкие маршруты 20с, 22 и 22с. Андрей Алфёров отреагировал на слова министра государственного регулирования цен и тарифов области. 18 января