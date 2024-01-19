Срок приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards продлен до 31 января 2024 года.

Срок приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards продлен до 31 января 2024 года. Подать заявку на участие могут компании, образовательные учреждения и госструктуры, развивающие подход Data Fusion в России и применяющие технологии искусственного интеллекта в своей работе. Заполнить анкету и отправить презентацию, посвященную проекту, можно на сайте премии, сообщают банк ВТБ и издание CNews.Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации: «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации: «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации: «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»). Помимо основных, награды будут вручены в специальной номинации Гран-при банка.«Мы видим, как профессиональное сообщество вокруг технологий объединения данных постоянно растет, и, как следствие, за последние годы существенно возрос интерес к премии Data Fusion, достойных решений становится все больше. Таким образом в этом году мы продлили прием заявок от участников еще на неделю. Отрадно наблюдать такой рост и быть причастными к серьезным изменениям на рынке. Мы стремимся к расширению круга единомышленников и приглашаем к участию в премии желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — прокомментировал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент банка.Поступившие заявки будут проверены на соответствие конкурсным требованиям и представлены на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2024 в Москве 18 апреля 2024 года. Подробная информация об условиях участия доступна на сайте премии.В работе жюри примут участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, руководитель центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова и др.СправкаЕжегодная премия Data Fusion Awards впервые стартовала в 2021 году. Среди победителей прошлых лет отметились крупные компании, представляющие самые разные отрасли экономики: VK Tech, «Газпромнефть», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и ряд других.