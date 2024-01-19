За «нетрезвые поездки» предусмотрено наказание, как в виде административной, так и уголовной ответственности. В 2023 году полицейские выявили 500 нарушений, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выявляют водителей, которые, игнорируя правила дорожного движения, управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. За такие поездки незаконопослушные автолюбители будут привлечены к административной ответственности и, как итог, понесут наказание в виде административного штрафа в 30 000 рублей и лишения водительских прав. За совершение повторного нарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность.В 2023 году госавтоинспекторами в разных районах области выявлено 502 нарушения, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».Управление транспортным средством в состоянии опьянения – грубое нарушение, которое зачастую приводит к трагическим последствиям. Количество ДТП с участием пьяных водителей от общего количества дорожных происшествий, зарегистрированных в 2023 году, составило 9,4%, а количество погибших - почти четвертую часть (22,9%).За первые две недели 2024 года выявлено 15 водителей, которые, как установили сотрудники полиции, уже не в первый раз сели за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки.Так, ночью 3 января инспекторы ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» на маршруте патрулирования на территории районного центра остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 31-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель управлял легковушкой в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты освидетельствования в медицинском учреждении. Житель Коврова стал фигурантом уголовного дела, возбужденного дознавателем отдела дознания МО МВД России «Ковровский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.В этот же день, 3 января, в ходе рейда на территории города Радужный полицейские остановили автомобиль «Митсубиси» под управлением 33-летнего мужчины. Проходить медицинское освидетельствование водитель, лишенный на полтора года права управления за предыдущую нетрезвую поездку, категорически отказался. В отношении местного жителя дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Радужный так же возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что под воздействием алкоголя характер и поведение водителя меняются, внимание притупляется, а время реакции на дорожную ситуацию увеличивается.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования. То есть, отказываясь пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, водитель фактически признает себя нетрезвым, поскольку наказание будет для него точно таким же, как и при установленном факте опьянения.За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Обо всех ставших известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии сообщайте в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или в дежурные части территориальных подразделений полиции. Госавтоинспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.