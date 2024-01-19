В 2023 году в областном центре полицейские задокументировали 280 нарушений правил перевозки детей.

Сегодня, 15 января, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру провели на территории областного центра рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Локация, которой стала улица Василисина, была выбрана госавтоинспекторами неслучайно: здесь расположены три дошкольных учреждения и два учебных.Сотрудники полиции проверили более пяти десятков автомобилей, водители которых перевозили детей разного возраста. Большинство из водителей соблюдали установленные Правилами дорожного движения требования к перевозке юных пассажиров. Однако были выявлены трое нарушителей, которые, сославшись на «не подумал», «не успел», «нам недалеко», проигнорировали правила перевозки. В отношении водителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.Госавтоинспекторы напомнили нарушителям о том, что ребенок в салоне автомобиля - это большая ответственность, и за его безопасность отвечает взрослый.Несмотря на общеизвестные факты о пользе автокресел, некоторые водители продолжают игнорировать правила, перевозя маленьких и беззащитных пассажиров без детских удерживающих устройств. При проведении аналогичных мероприятий в 2023 году сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру задокументировали 280 нарушений правил перевозки детей. Водители-нарушители привлечены к административной ответственности. В этом году практика подобных рейдов будет продолжена. Ближайший состоится 22 января.Сотрудники полиции напоминают:- в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка;- в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности;- в случае перевозки ребенка на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.