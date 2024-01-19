4 счастливчика получат по паре билетов в Динопарк «Ти-Рекс» во Владимире. Результаты розыгрыша станут известны уже 22 января. Парк представляет собой огромный зал, где расположено более

4 счастливчика получат по паре билетов в Динопарк «Ти-Рекс» во Владимире. Результаты розыгрыша станут известны уже 22 января. Парк представляет собой огромный зал, где расположено более двадцати движущихся фигур динозавров. Они реагируют на посетителей, оживая и издавая реалистичные звуки, создавая удивительную атмосферу. Особенно интересно будет детям! Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, читайте условия