Сильный снегопад во Владимире внёс коррективы в работу дорожных и коммунальных служб. Сильные...

Сильный снегопад во Владимире внёс коррективы в работу дорожных и коммунальных служб.Сильные снегопады накрыли область - в регион пришёл снежный циклон. В соцсетях жители публикуют видео непогоды.Больше всего "досталось" автомобилистам - дороги стало заметать уже с вечера. Сильный ночной снегопад внёс коррективы в работу дорожных и коммунальных служб.В областном центре работы по уборке шли всю ночь и продолжаются до сих пор.За сутки вывезено больше двухсот самосвалов снега. Задействовано более 50-ти единиц техники, сообщает в своём телеграм-канале глава города, Дмитрий Наумов.Управление МЧС и энергетики работают в режиме повышенной готовности - для оперативной ликвидации последствий непогоды.