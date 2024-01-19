Минувшей ночью на регион обрушился Атлантический циклон, который принес с собой сильные ветра и большое количество осадков. Ситуация на дорогах города и области оставляет желать лучшего,

Минувшей ночью на регион обрушился Атлантический циклон, который принес с собой сильные ветра и большое количество осадков. Ситуация на дорогах города и области оставляет желать лучшего, однако в Татарстане и вовсе закрыли трассу М-12 и участок М-7 для всех видов транспорта. Добавим, что по информации Владимирского гидрометцентра, под воздействие татарского циклона наш регион не попал.