Фигурантка трижды похищала золотые украшения у своей родственницы.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».В августе прошлого года в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница города Гусь-Хрустальный, которая сообщила, что из ее квартиры пропали золотые кольца и браслет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению полицейские задержали родственницу потерпевшей, которая неоднократно была в квартире и знала, где лежат украшения. Как установили сотрудники полиции, в общей сложности за два месяца женщина трижды похищала изделия из золота. Ущерб, причиненный собственнице, превысил 40 000 рублей.Фигурантка свою вину признала, пояснив, что находилась в трудном материальном положении, поэтому и совершила кражу. Часть похищенного ценного имущества она впоследствии реализовала, распорядившись деньгами на свои нужды.Пропажу ценностей женщина обнаружила не сразу, так как редко носила украшения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.