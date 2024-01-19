Одна из двух попыток похитить чужое имущество закончилась для фигуранта неудачно: на выходе из квартиры его задержали сотрудники полиции.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».В октябре прошлого года обвиняемый проник в квартиру своей знакомой, расположенную в жилом доме на улице Першутова в городе Коврове. В мебельной стенке мужчина сразу обнаружил 1 000 рублей. Взяв купюру, он покинул жилище, после чего направился в ближайший бар, чтобы купить спиртное. Употребив, злоумышленник вернулся в квартиру и обыскал комнаты в поисках ценного имущества. Фигурант обнаружил ювелирные изделия. Серьги, кулоны и цепочки он спрятал в карманы своей одежды и поспешил на выход. Однако там его уже ждали сотрудники полиции, оперативно прибывшие по поступившему сообщению. Очевидец позвонила в полицию, когда заметила, как посторонний мужчина проникает в квартиру через окно.Похищенные украшения стоимостью более 90 000 рублей были изъяты и впоследствии возвращены законной владелице.Свою вину местный житель признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.