Судом в отношении мужчины вынесен приговор.

В Петушинском районе судом вынесен приговор в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ.Правоохранителями установлено, что в 2013 году фигурант обнаружил в гараже и оставил на хранение патроны, которые, согласно заключению экспертов, являются пригодными для стрельбы. Незаконно хранившиеся боеприпасы были изъяты оперативными сотрудниками в апреле текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий.Следователями полиции в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что мужчина, не имея соответствующего разрешения, изготовил из сигнальных пистолетов пригодное для стрельбы оружие, а также патроны.Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками собрана достаточная доказательственная база причастности фигуранта к совершению шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ. В ходе следствия уголовные дела были объединены в одно производство.Судом ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также денежный штраф.