Смотрите Вести в 14.30: сколько владимирцев Крещенской ночью окунулись в купели? Крещение...

Смотрите "Вести" в 14.30: сколько владимирцев Крещенской ночью окунулись в купели?Крещение водойГлавное - верить!Встряли по-полной...Марш-бросок в полной выкладке. В многоэтажке на Тракторной неделю не работал лифт.Сколько лифтов устарели? И как идёт работа по их замене?Пряник - лучший!Гигантский покровский пряник... покорил!Гастрономическое представление 33-го региона на выставке "Россия" признано лучшим.