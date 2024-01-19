Смотрите Вести в 14.30: сколько владимирцев Крещенской ночью окунулись в купели?
Крещение...
Смотрите "Вести" в 14.30: сколько владимирцев Крещенской ночью окунулись в купели?
Крещение водой
Главное - верить!
Встряли по-полной...
Марш-бросок в полной выкладке. В многоэтажке на Тракторной неделю не работал лифт.
Сколько лифтов устарели? И как идёт работа по их замене?
Пряник - лучший!
Гигантский покровский пряник... покорил!
Гастрономическое представление 33-го региона на выставке "Россия" признано лучшим.