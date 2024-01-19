До поступления в вузы и выбора профессии старшеклассникам осталось совсем немного времени. О профессии полицейского будущим абитуриентам рассказали сотрудники меленковской полиции.

16 января сотрудники ОМВД России по Меленковскому району встретились с учащимися старших классов школы № 1 города Меленки. Будущим абитуриентам полицейские постарались максимально подробно рассказать о порядке поступления и обучения в ведомственных вузах, о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.Сотрудники отдела по работе с личным составом подполковник полиции Александр Милешин и капитан полиции Марина Шалумова рассказали ребятам, какие требования предъявляются к тем, кто решил поступать в высшие учебные заведения МВД России, как в плане знаний, так и физической подготовки. Рассказали об особенностях учебного процесса курсантов, предоставляемых гарантиях.Сотрудники полиции проинформировали школьников, что сейчас самое подходяще время для того, чтобы познакомиться с процессом обучения в ведомственных вузах и задать все интересующие вопросы напрямую руководству и преподавателям: в высших учебных заведениях МВД России начинаются Дни открытых дверей. Подробную информацию, отметили полицейские, можно узнать на официальных сайтах вузов или в аккаунтах в социальных сетях.С теми, кто заинтересовался, сотрудники кадрового подразделения провели дополнительные консультативные беседы, в том числе ознакомив будущих соискателей с направлениями деятельности полицейского ведомства.