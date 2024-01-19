Общественники смогли оценить проводимую полицейскими профилактическую работу, а также пообщаться с детьми, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах.

Новый год - новые запланированные мероприятия, к реализации которых уже сейчас приступили члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру. Одно из приоритетных направлений деятельности, которому члены Совета уделяют большое внимание - это работа, направленная на обеспечение безопасности и благополучия несовершеннолетних. Здесь общественники реализуют свои полномочия в тесном взаимодействии с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних.Накануне представитель Общественного совета при городском Управлении МВД России Николай Смирнов (иерей Николай) вместе с инспектором ПДН и участковым уполномоченным полиции провели рейд по проверке состоящих на профилактическом учете семей, в ходе которого были оценены условия проживания детей. К рейду присоединились волонтеры - студенты, обучающиеся по направлению правоохранительной деятельности в одном из колледжей Владимира.Участники рейда лично удостоверились в том, что родители организовали для своих детей необходимое пространство для занятий, что дети обеспечены школьной одеждой и канцелярскими принадлежностями. Бытовые условия и психологическую обстановку в семьях полицейские и общественники оценили удовлетворительно. Родителям была оказана необходимая консультативная помощь, проведены беседы о недопустимости нахождения детей на улице в позднее вечернее время. Ребятам инспектор ПДН разъяснила правила поведения в учебных заведениях и в общественных местах, правила личной безопасности, безопасности в виртуальном пространстве.С каждым из ребят пообщался член Совета иерей Николай. Настоятель Свято-Вознесенского храма города Владимира отметил, что, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, дети показались ему искренними и открытыми. Сами ребята такому живому общению были очень рады.«В течение этого года - Года семьи, нами запланирован ряд совместных с сотрудниками полиции и органами системы профилактики мероприятий, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних, профилактику правонарушений среди подростков, - резюмировал иерей Николай. - Именно от нашей партнерской работы зависит конечная и очень важная цель - забота о безопасности и благополучии детей».