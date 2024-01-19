7 января 1803 года по старому стилю (20 января по новому стилю) в России была учреждена Канцелярия, впоследствии получившая название Департамента внутренних дел.

20 января исполняется 221 год со Дня образования службы делопроизводства и режима Министерства внутренних дел Российской Федерации. Эта дата установлена Приказом МВД России от 19 мая 1997 г. № 301. 7 января 1803 года по старому стилю (20 января по новому стилю) в России была учреждена Канцелярия, впоследствии получившая название Департамента внутренних дел.Подразделения делопроизводства и режима, независимо от их построения и численности, составляют сложный и очень ответственный аппарат. Он является, пожалуй, одним из самых активных звеньев информационной системы МВД России. В ведении профильных подразделений - защита государственной тайны, работа по приему и обработке корреспонденции, устных и письменных обращений граждан, учету нормативных документов. Они не только собирают, обрабатывают и передают другим службам отраслевую информацию, но и непосредственно участвуют в реализации управленческих решений и контроле за их исполнением.В последние годы сотрудники делопроизводственных подразделений, большинство из которых - опытные офицеры с более чем 20-летним стажем службы, успешно внедряют в деятельность ОВД электронный документооборот, который, несомненно, повышает эффективность правоохранительной работы в целом.Служба документационного обеспечения на протяжении всего времени существования остается ключевым звеном в структуре МВД России, продолжая функционировать и совершенствовать свою деятельность.***Сотрудников областного аппарата, сотрудников службы делопроизводства и режима территориальных органов МВД России на районном уровне поздравляет начальник отдела делопроизводства и режима УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Николай Бутин:«Уважаемые коллеги, ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем образования службы делопроизводства и режима Министерства внутренних дел Российской Федерации.От внимательности, кропотливости и профессиональной грамотности делопроизводителей, выполняющих разноплановый спектр задач, во многом зависит функционирование всего полицейского управления. Наша сегодняшняя работа - это не просто ведение журналов, но еще и современное электронное делопроизводство, администрирование, составление маршрутов прохождения документов, это возможность каждый день профессионально расти и совершенствоваться.Искренние слова благодарности выражаю ветеранам службы, которые и сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, занимают активную позицию и всегда готовы поделиться своим опытом с молодыми специалистами.Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, благополучия на службе и дома!»***Поздравления с профессиональным праздником своим коллегам в территориальных органах внутренних дел Владимирской области на районном уровне передают сотрудники ОДиР УМВД России по городу Владимиру, ГДиР МО МВД России по ЗАТО город Радужный и Отделения МВД России по Киржачскому району, а также сотрудники ОДиР Отделов МВД России по Судогодскому и Юрьев-Польскому районам. Накануне праздника прекрасные представительницы делопроизводственной службы поделились тонкостями своей работы.Отдел делопроизводства и режима УМВД России по городу ВладимируОксана Затеева служит в органах внутренних дел с 2004 года в должности начальника отдела делопроизводства и режима УМВД России по городу Владимиру. Ежедневная деятельность сотрудников ОДиР, отмечает майор внутренней службы, - точность, кропотливая и часто незаметная работа с документами, от качественного исполнения которой напрямую зависит выполнение возложенных на органы внутренних дел задач. С детства майор внутренней службы мечтала быть руководителем, но при этом – обязательно добрым и справедливым. В свободное от службы время Оксана Затеева любит заниматься рукоделием и с радостью встречать в своем гостеприимном доме родных и близких.Ее коллега сержант внутренней службы в запасе Светлана Мартынова, несмотря на выход на пенсию по выслуге лет, продолжила работу в должности госслужащего в отделе делопроизводства и режима городского Управления МВД России, в котором служила с 2009 года. Светлана Александровна осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка работы с обращениями граждан в системе ОВД, сохранности государственной служебной тайны, обеспечения режима секретности. С чувством глубокой ответственности относится к выполнению служебных обязанностей. Светлана Мартынова без сомнения утверждает, что профессия – это дело ее жизни. Светлана – хранительница домашнего очага, любит лыжные прогулки и выращивать комнатные растения.Группа делопроизводства и режима МО МВД России по ЗАТО город РадужныйВ МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в группе делопроизводства и режима трудятся две Марии. Руководит группой капитан внутренней службы Мария Короткова. Мария Владимировна в органах внутренних дел с 2004 года. Прошла пусть от стажера инспектора по делам несовершеннолетних до руководителя ГДиР МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, в должности которого служит уже 12 лет.Под ее грамотным руководством в должности инспектора по контролю за исполнением поручений трудится Мария Анисичкина. За пять лет службы она досконально изучила тонкости ведения полицейской документации, а ее профессиональные качества по достоинству оценены руководством. Сегодня группа делопроизводства в отделе МО МВД России представляет собой сплоченную и грамотную команду. Сотрудники отмечают их высокий профессионализм, аккуратность и отзывчивость.Группа делопроизводства и режима ОМВД России по Юрьев-Польскому районуСлужбу делопроизводства в ОМВД России по Юрьев-Польскому району на протяжении длительного времени возглавляет Ирина Солодухина. Капитан внутренней службы заслуженно пользуется авторитетом среди сотрудников полиции, грамотно использует свои знания и умения в повседневной деятельности, всегда готова прийти на помощь коллегам.В службе делопроизводства колоссальный оборот документации, которые необходимо зарегистрировать, направить исполнителям. Работать нужно четко и быстро. И с данной работой также отлично справляется сержант внутренней службы Надежда Морозова, которая является незаменимым помощником своего руководителя.Группа делопроизводства и режима Отделения МВД России по Киржачскому районуГруппу делопроизводства и режима Отделения МВД России по Киржачскому району возглавляет капитан внутренней службы Анастасия Старостина, которой руководит с 2021 года. Самыми главными принципами в своей деятельности считает компетентность и ответственность.В подчинении у капитана внутренней службы младший инспектор ГДиР сержант внутренней службы Алена Архипова. Коллеги дружны и всегда готовы прийти на помощь друг другу не только в служебных делах, но и житейских.Отдел делопроизводства и режима ОМВД России по Судогодскому районуВ Отделе МВД России по Судогодскому району добросовестно занимаются документационным обеспечением сотрудники отделения делопроизводства и режима Светлана Бражникова и Ольга Жерихова, которые являются надежным гарантом защиты секретных документов, четко обрабатывают поступающую корреспонденцию, принимают письменные и устные обращения граждан, отслеживают своевременное разрешение ситуаций по ним. Главные правила работы коллег – строжайшая дисциплинированность, компетентность и профессионализм. Именно эти принципы, которыми сотрудники руководствуются в работе, позволяет им успешно справляться с поставленными задачами.В фотогалерее: руководители и сотрудники службы делопроизводства и режима УМВД России по Владимирской области и территориальных органов МВД России на районном уровне.