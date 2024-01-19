Полицейские вместе с активистами владимирского филиала РДДМ «Движение первых» популяризируют среди молодежи здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и пагубных зависимостей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области проводят традиционный цикл профилактических мероприятий и открытых лекций со студентами, цель которых - популяризация среди молодежи здорового образа жизни, формирование негативного отношения к наркотикам.Накануне сотрудник УНК регионального Управления МВД России Наталья Ростовская вместе с активистами владимирского филиала РДДМ «Движение первых» встретилась с ребятами, обучающимися в Политехническом и Педагогическом колледжах города Владимира.Спикер проинформировала аудиторию о текущей наркоситуации в регионе. Майор полиции предупредила студентов о распространенных уловках, на которые идут злоумышленники, рассылая в популярных мессенджерах сообщения с предложением «быстрого и легкого» заработка, за которыми, как правило, скрывается деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Слушатели узнали о предусмотренной административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение наркотических средств и психотропных веществ.Наталья Ростовская рассказала подросткам реальные истории, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники УНК, и предостерегла ребят от необдуманных шагов. Употребление запрещенных веществ, большую часть из которых сейчас составляют синтетические вещества, в конечном итоге приводит к полной деградации личности, непоправивым проблемам со здоровьем, а нередко - к летальному исходу. Многие даже не задумываются о том, отметила сотрудник полиции, что интоксикация от этих химических веществ наступает моментально.Майор полиции посоветовала молодежи вести активный и здоровый образ жизни, заниматься спортом и выбирать живое позитивное общение со сверстниками вместо того, чтобы «зависать» в социальных сетях.Мероприятия прошли в форме живого диалога и каждый из присутствующих в аудитории молодых людей смог задать интересующие вопросы.В завершение встречи сотрудник УНК напомнила, что любая информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, важна, и каждый гражданин может помочь органам внутренних дел, сообщив имеющиеся сведения для принятия незамедлительных мер реагирования в отношении правонарушителей.