Правительство Владимирской области выражает благодарность службам и подразделениям полиции, сотрудники которых обеспечивали правопорядок при проведении Губернаторских новогодних елок.

В УМВД России по Владимирской области поступило письмо из регионального Правительства со словами благодарности в адрес сотрудников служб и подразделений владимирской полиции, которые обеспечивали правопорядок и безопасность граждан при проведении Губернаторских новогодних елок в Областном Дворце культуры и искусства:«Все подразделения, ответственные за встречу, отправку и сопровождение делегаций муниципалитетов, за организацию стоянки прибывающего транспорта около ОДКИИ, а также безопасности в целом, действовали слаженно, четко и профессионально. Выражаем вам благодарность, желаем успехов и благополучия на службе!».