Тепло и холод будут чередоваться: Владимирская область попрощается с циклоном Фарма.
В субботу,...
Тепло и холод будут чередоваться: Владимирская область попрощается с циклоном "Фарма".
В субботу, 20 января, регион 33 окажется под воздействием тёплого сектора активного атлантического циклона «Фарима».
Однако ненастье, со снегом, местами мокрым, и метелями, с порывистым ветром и плохой видимостью будет ослабевать, пообещали синоптики.
Температура воздуха будет в течение ночи постепенно повышаться и к утру достигнет 0…−5°.
Но после этого пересечёт холодный атмосферный фронт, который начнёт процесс понижения температуры, сопровождаемый гололедицей.
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