Тепло и холод будут чередоваться: Владимирская область попрощается с циклоном Фарма. В субботу,...

Тепло и холод будут чередоваться: Владимирская область попрощается с циклоном "Фарма".В субботу, 20 января, регион 33 окажется под воздействием тёплого сектора активного атлантического циклона «Фарима».Однако ненастье, со снегом, местами мокрым, и метелями, с порывистым ветром и плохой видимостью будет ослабевать, пообещали синоптики.Температура воздуха будет в течение ночи постепенно повышаться и к утру достигнет 0…−5°.Но после этого пересечёт холодный атмосферный фронт, который начнёт процесс понижения температуры, сопровождаемый гололедицей.Фото: https://www.freepik.com