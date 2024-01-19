Тысячи жителей Владимирской области минувшей ночью окунулись в крещенские купели.
Православные...
Тысячи жителей Владимирской области минувшей ночью окунулись в крещенские купели.
Православные отметили Крещение Господне. Тысячи жителей тридцать третьего региона отправились сегодня ночью на водоемы, для того, чтобы окунуться в крещенские купели. На Семязино побывала наша съемочная группа.
Погодные условия в этом году, даже для закалённых моржей были достаточно тяжелые. Чтобы добраться до Семязино, нужно было пройти через метель около километра - для транспорта дорогу перекрыли. А вот в проруби немного теплее - плюс четыре и ветра нет - можно нырять. Начальник районного отдела ЖКХ орудует лопатой.
Вячеслав Мухин, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района:
- Народу еще мало, но ждем двенадцати часов. Может побольше придёт, потому что статистика показывает, что после полуночи больше народу появляется. Всё зависит от погоды, но, как видите, она плохая сегодня.
И вот одни из первых желающих окунуться...
- Папа, папа, папа!
Или вернее, не очень-то желающих... Для Дани это - первый раз.
- Я не смогу, папа!
- Давай, сможешь!
Далее очередь старшей дочери, Ксюши.
- Чем дольше стоишь - тем хуже.
И уже в конце в прорубь лезет сам суровый отец семейства, Анатолий. Его моржовый стаж - двадцать лет.
Анатолий Евчев:
- Дочка уже второй раз окунается, сын – первый. Ничего, привыкают постепенно. Всему своё время. Я тоже когда-то начинал, теперь всё - каждый год!
... и в темпе - в теплую раздевалку, где к погружению готовятся следующие ныряльщики.
- Ну, холодновато, конечно. Первый раз так. Да-да-даже как-то схватило, когда вышел из воды.
- Схватило за что тебя, за пятки?
- Да, скорее так.
- Еще будешь?
- Да, приеду обязательно!
Ближе к полуночи у п-п-проруби периодически образуются очереди. А вот обратно многие - уже бегом.
- Да, пробирает маленько, охлаждает... Я побегу с вашего позволения!
- Вы, наверное, со стажем морж, да?
- Отлично вообще, ухууу!
К двенадцати погрузиться в крещенскую воду на Семязино, по подсчетам сотрудников МЧС, успели двести семнадцать человек. Ждали в несколько раз больше.
Александр Савляк, инспектор ГИМС:
- Мы ожидали полторы тысячи человек. Возможно, те люди, которые не решились идти в метель, пойдут с утра купаться, так как Крещение продолжается целые сутки.
Максим Савельев:
- Снежно, конечно, но нормально. Ветер бодрит, вода бодрит, хорошо!
На берегу, кроме спасателей, дежурят полиция и карета скорой. У фельдшера Андрея Кузнецова таких крещенских дежурств не меньше, чем погружений у иных энтузиастов. Говорит, работать с каждым годом все легче.
Андрей Кузнецов, фельдшер станции скорой медицинской помощи г.Владимира:
- В нынешнее время молодежь приходит, ответственно относится к этому мероприятию. То есть давно уже не наблюдаю тех, кто выпивает, приходит в алкогольном опьянении. Соответственно, всё проходит спокойно.
Из увеселительного - каша, баранки и чай. У костра собираются для разбора полётов, или, вернее, погружений.
Софья и Ксения:
- Очень хотела два года, но вот мама не отпускала...
- То есть мама не знает, что ты сегодня здесь?
- Мама знает. Она меня просто не пускала! Она мне говорила, может... дома всё-таки... А я говорю, нет - надо ехать.
- В следующем году будете?
- Думаем, даа...
- Но не очень уверены...
Михаил Якунин:
- Нет, мы верим в нашу молодёжь! Они обязательно будут. Молодежь - наше будущее, поэтому вы их обязательно увидите в следующем году. Так что всех с праздником, православных и вообще всех! Хороший здесь чай!
По подсчётам на шесть утра, в крещенскую иордань окунулись три тысячи жителей Владимирской области и еще полторы тысячи человек пришли в качестве группы поддержки.
Но нырнуть в прорубь не поздно и сегодня – считается, что освященная вода сохранит свои чудесные свойства, как минимум бодрящие, до конца дня.
Никита Тарбеев, Александр Чунаев
“Вести-Владимир”