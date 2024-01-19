Тысячи жителей Владимирской области минувшей ночью окунулись в крещенские купели. Православные...

Тысячи жителей Владимирской области минувшей ночью окунулись в крещенские купели.Православные отметили Крещение Господне. Тысячи жителей тридцать третьего региона отправились сегодня ночью на водоемы, для того, чтобы окунуться в крещенские купели. На Семязино побывала наша съемочная группа.Погодные условия в этом году, даже для закалённых моржей были достаточно тяжелые. Чтобы добраться до Семязино, нужно было пройти через метель около километра - для транспорта дорогу перекрыли. А вот в проруби немного теплее - плюс четыре и ветра нет - можно нырять. Начальник районного отдела ЖКХ орудует лопатой.Вячеслав Мухин, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района:- Народу еще мало, но ждем двенадцати часов. Может побольше придёт, потому что статистика показывает, что после полуночи больше народу появляется. Всё зависит от погоды, но, как видите, она плохая сегодня.И вот одни из первых желающих окунуться...- Папа, папа, папа!Или вернее, не очень-то желающих... Для Дани это - первый раз.- Я не смогу, папа!- Давай, сможешь!Далее очередь старшей дочери, Ксюши.- Чем дольше стоишь - тем хуже.И уже в конце в прорубь лезет сам суровый отец семейства, Анатолий. Его моржовый стаж - двадцать лет.Анатолий Евчев:- Дочка уже второй раз окунается, сын – первый. Ничего, привыкают постепенно. Всему своё время. Я тоже когда-то начинал, теперь всё - каждый год!... и в темпе - в теплую раздевалку, где к погружению готовятся следующие ныряльщики.- Ну, холодновато, конечно. Первый раз так. Да-да-даже как-то схватило, когда вышел из воды.- Схватило за что тебя, за пятки?- Да, скорее так.- Еще будешь?- Да, приеду обязательно!Ближе к полуночи у п-п-проруби периодически образуются очереди. А вот обратно многие - уже бегом.- Да, пробирает маленько, охлаждает... Я побегу с вашего позволения!- Вы, наверное, со стажем морж, да?- Отлично вообще, ухууу!К двенадцати погрузиться в крещенскую воду на Семязино, по подсчетам сотрудников МЧС, успели двести семнадцать человек. Ждали в несколько раз больше.Александр Савляк, инспектор ГИМС:- Мы ожидали полторы тысячи человек. Возможно, те люди, которые не решились идти в метель, пойдут с утра купаться, так как Крещение продолжается целые сутки.Максим Савельев:- Снежно, конечно, но нормально. Ветер бодрит, вода бодрит, хорошо!На берегу, кроме спасателей, дежурят полиция и карета скорой. У фельдшера Андрея Кузнецова таких крещенских дежурств не меньше, чем погружений у иных энтузиастов. Говорит, работать с каждым годом все легче.Андрей Кузнецов, фельдшер станции скорой медицинской помощи г.Владимира:- В нынешнее время молодежь приходит, ответственно относится к этому мероприятию. То есть давно уже не наблюдаю тех, кто выпивает, приходит в алкогольном опьянении. Соответственно, всё проходит спокойно.Из увеселительного - каша, баранки и чай. У костра собираются для разбора полётов, или, вернее, погружений.Софья и Ксения:- Очень хотела два года, но вот мама не отпускала...- То есть мама не знает, что ты сегодня здесь?- Мама знает. Она меня просто не пускала! Она мне говорила, может... дома всё-таки... А я говорю, нет - надо ехать.- В следующем году будете?- Думаем, даа...- Но не очень уверены...Михаил Якунин:- Нет, мы верим в нашу молодёжь! Они обязательно будут. Молодежь - наше будущее, поэтому вы их обязательно увидите в следующем году. Так что всех с праздником, православных и вообще всех! Хороший здесь чай!По подсчётам на шесть утра, в крещенскую иордань окунулись три тысячи жителей Владимирской области и еще полторы тысячи человек пришли в качестве группы поддержки.Но нырнуть в прорубь не поздно и сегодня – считается, что освященная вода сохранит свои чудесные свойства, как минимум бодрящие, до конца дня.Никита Тарбеев, Александр Чунаев“Вести-Владимир”