Из мести фигурант решил поджечь легковушку своего знакомого, но перепутал автомобиль с другим. Владелец уничтоженного огнем автомобиля обратился с заявлением в полицию.

В декабре прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» на одной из улиц районного центра. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога.Владельцу отечественного автомобиля был причинен материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.В начале января в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что возгорание произошло не случайно. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Молодой человек признался в содеянном.По его словам, накануне он пришел к гаражу своего знакомого и увидел припаркованную рядом легковушку. Решив, что «ВАЗ» принадлежит знакомому, он намеренно поджег его. Используя зажигалку, фигурант поджег обшивку заднего сиденья и, убедившись, что огонь начал распространяться по салону, скрылся. Как пояснил задержанный, он это сделал из мести - приятель задолжал ему деньги, которые не торопился отдавать.На самом деле припаркованный у гаража автомобиль принадлежал другому человеку. Его владелец обратился с заявлением в полицию.В настоящее время следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.