Сегодня, 19 января, на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ стартует семейный форум «Родные – Любимые».

Сегодня, 19 января, на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартует семейный форум «Родные – Любимые». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Наш регион представят сразу три поколения многодетной семьи Минеевых-Козловых, которые примут участие в конкурсе «Династии России». Конкурсантам предстоит проявить творческие таланты, приготовить блюда, ответить на вопросы викторины и рассказать о своей малой родине и достижениях земляков.Кроме того, в эти дни посетителей экспозиции Владимирской области встретят Пётр и Феврония Муромские и легендарный богатырь Илья Муромец.