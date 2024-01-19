Во Владимире отметили праздник Крещения Господня. Местные жители приезжали на озере Семязино в Юго-Западном районе и на озере Глубокое в районе Загородного парка. Там оборудовали

Во Владимире отметили праздник Крещения Господня. Местные жители приезжали на озере Семязино в Юго-Западном районе и на озере Глубокое в районе Загородного парка. Там оборудовали специальные купели. Как рассказал мэр Владимира в своем телеграм-канале, что места купаний посетили 1 290 человек, в самих купаниях участвовали 879. Обошлось без происшествий. За владимирцами следили бригады скорой помощи