В крещенскую ночь с 18 на 19 января купели Владимирской области посетили порядка 4,7 тыс. жителей.

В крещенскую ночь с 18 на 19 января купели Владимирской области посетили порядка 4,7 тыс. жителей. В ледяную воду решились войти свыше 3000 человек. Об этом рассказала регионального правительства.Для православных верующих в области подготовили 37 купелей, были развернуты полевые кухни и палатки. Рядом дежурили спасатели и медики.«Всё прошло спокойно, происшествий не зарегистрировано», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.