В полицию обратился представитель крупной иностранной компании, который прибыл в Россию из Восточной Азии. В аэропорту Шереметьево он воспользовался услугами нелегального таксиста.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из района Строгино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.В полицию обратился представитель крупной иностранной компании, который прибыл в Россию из Восточной Азии. В аэропорту Шереметьево он воспользовался услугами нелегального таксиста, чтобы доехать до арендованной для него фирмой квартиры. Стоимость поездки водитель оценил в 1300 рублей.В дороге «таксист» повел себя агрессивно и заявил, что речь шла о цене за километр проезда. Иностранец решил вызвать другое такси и попросил остановить машину. После этого водитель, угрожая похожим на нож предметом, потребовал перевести на его счет более 49 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, пассажир выполнил его требования и покинул автомобиль на 66 километре МКАД.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его на Левобережной улице. Им оказался 30-летний гражданин одного из государств в Центральной Азии.Следователем ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.