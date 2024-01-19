Расследование убийства 57-летнего местного жителя в Покрове завершено. Уголовное дело возбуждено на 19-летнего парня и 38-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе Следкома Владимирской

Расследование убийства 57-летнего местного жителя в Покрове завершено. Уголовное дело возбуждено на 19-летнего парня и 38-летнего мужчины, рассказали в пресс-службе Следкома Владимирской области. Все случилось в сентябре 2023 года в мемориальном парке. Как сообщил «Шестому каналу» источник из правоохранительных органов, оба обвиняемых родились в Покрове, однако 38-летний мужчина уже много времени живет в Саратовской области, но