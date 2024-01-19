В Суздале коммерсант оштрафован за срытый им древний вал. Суздальским районным судом установлено,...

В Суздале коммерсант оштрафован за срытый им древний вал.Суздальским районным судом установлено, что по указанию подсудимого произведены земляные работы, выразившиеся в подрезке грунта, на земельном участке, являющемся объектом культурного наследия. А также включённом в единый государственный реестр объектов культурного наследия «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля», X-XIII в.в., XIV-XVII в.в.».Причем сделано это было умышленно, чтобы сэкономить на услугах специалиста по археологии при строительстве культурного центра, сообщила пресс-служба Суздальского райсуда.Действия подсудимого квалифицированы по статье "Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".Виновного обязали заплатить штраф 100 000 рублей.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com/