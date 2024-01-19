Сотрудники полиции напоминают: если вы нашли чужую банковскую карту, не пытайтесь снять с нее наличные или оплатить ей свои покупки.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя поселка Боголюбово по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».Установлено, что 9 января фигурант нашел на одной из улиц поселка банковскую карту. Искать владельца мужчина не стал, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Злоумышленник неоднократно использовал карту для оплаты покупок в поселковом продуктовом магазине, потратив в общей сложности 4 500 рублей.Полицейские установили причастность местного жителя к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания и обязался возместить материальный ущерб, причиненный 27-летнему владельцу банковской карты.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции информируют: если вы нашли чужую банковскую карту, не пытайтесь снять с нее наличные или расплатиться ей за свои покупки! За хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде максимального наказания - лишения свободы на срок до шести лет. То есть такие преступления относятся к категории тяжких.Что делать в такой ситуации? Если поблизости есть офис финансовой организации, выпустившей найденную карту, отнести ее можно туда или же передать найденную банковскую карту в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вернут ее владельцу.Следует помнить, что в распоряжении органов внутренних дел имеются все инструменты и возможности для установления лиц, тайно воспользовавшихся чужой банковской картой.