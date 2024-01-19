В Суздальском районе полицейские задержали местного жителя, который неоднократно оплачивал покупки...

В Суздальском районе полицейские задержали местного жителя, который неоднократно оплачивал покупки чужой банковской картой.В отношении 51-летнего жителя поселка Боголюбово Суздальского района возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 9 января фигурант нашел на одной из улиц поселка банковскую карту. Искать владельца мужчина не стал и решил воспользоваться чужими деньгами.Злоумышленник неоднократно использовал карту для оплаты покупок в поселковом продуктовом магазине. Он потратил в общей сложности 4 500 рублей.Позже полицейские установили причастность местного жителя к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания и сказал, что возместит материальный ущерб, причиненный 27-летнему владельцу банковской карты.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции напоминают: за хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде максимального наказания - лишения свободы на срок до шести лет. То есть такие преступления относятся к категории тяжких.Фото: freepik.com