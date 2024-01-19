Варя Хромулина из Мурома нуждается в помощи и срочном лечении.
Варя Хромулина из Мурома - героиня...
Варя Хромулина из Мурома нуждается в помощи и срочном лечении.
Варя Хромулина из Мурома - героиня совместного проекта Русфонда и ГТРК "Владимир". У девочки диагностировали двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4-й степени. Варя нуждается в срочном лечении.
Чтобы помочь девочке, нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542.
Пятилетняя хохотушка Варя активная и любознательная. Любит рисовать и собирать конструктор. Но вот общаться может с трудом. Ей не было и года, как мама заметила,что дочка не реагирует на звуки. Опасения подтвердились. Девочке поставили диагноз - хроническая двусторонняя сенсоневральная глухота.
Татьяна Хромулина, мама Вари:
- Варюша родилась совершенно здоровым ребенком, даже не думали, что что-то не так. Когда она становилась постарше, мы стали замечать, что она не откликается на имя, не боится громких звуков. Нам постоянно нужно заниматься. Занимаемся сами, ездим на реабилитации.
В 2019 году установили слуховые аппараты. Девочка впервые услышала свое имя. Годом позже ей провели операцию по установке кохлеарного импланта, который преобразует электрические импульсы в понятные для мозга сигналы. Но для развития слуха их было недостаточно.
- Это у тебя кто?
- Карамелька.
- А это кто?
- Компот.
- А это?
- Коржик.
Обращение в благотворительные фонды дало возможность оплатить несколько курсов реабилитации. Успехи есть. Варя начала говорить. Но слова непонятны для окружающих, речь спутана.
Татьяна Хромулина, мама Вари
- Все понимает хорошо, все слышит. Единственная проблема в том, что она плохо разговаривает, у нее мало звуков поставлено.
Чтобы пойти в школу и учиться наравне со сверстниками, ребенку нужно продолжить слухоречевую реабилитацию в специализированном московском центре.
Татьяна Хромулина, мама Вари
- Это комплексные занятия, где есть педагоги, логопеды, сурдодефектологи, а также есть музыкальные, групповые занятия, индивидуальные. Лекции для родителей. Каждый раз, когда мы приезжаем, это настоящий интенсив на 5 дней. Приезжаем совершенно с другими эмоциями.
Стоимость лечения - триста восемьдесят пять тысяч двести двадцать рублей (385 220).
Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 163 220 рублей. 200 000 тысяч внес неизвестный благотворитель. Не хватает 22 000 тысяч рублей.
Помочь Варе можете и вы, зрители телеканала "Россия". Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети" и любую сумму. Например, "ДЕТИ-100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета.
Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда.
Поможем Варе вместе!
Полина Лаптева, Андрей Беляков
“Вести-Владимир”