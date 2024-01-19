Варя Хромулина из Мурома нуждается в помощи и срочном лечении. Варя Хромулина из Мурома - героиня...

Варя Хромулина из Мурома нуждается в помощи и срочном лечении.Варя Хромулина из Мурома - героиня совместного проекта Русфонда и ГТРК "Владимир". У девочки диагностировали двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4-й степени. Варя нуждается в срочном лечении.Чтобы помочь девочке, нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542.Пятилетняя хохотушка Варя активная и любознательная. Любит рисовать и собирать конструктор. Но вот общаться может с трудом. Ей не было и года, как мама заметила,что дочка не реагирует на звуки. Опасения подтвердились. Девочке поставили диагноз - хроническая двусторонняя сенсоневральная глухота.Татьяна Хромулина, мама Вари:- Варюша родилась совершенно здоровым ребенком, даже не думали, что что-то не так. Когда она становилась постарше, мы стали замечать, что она не откликается на имя, не боится громких звуков. Нам постоянно нужно заниматься. Занимаемся сами, ездим на реабилитации.В 2019 году установили слуховые аппараты. Девочка впервые услышала свое имя. Годом позже ей провели операцию по установке кохлеарного импланта, который преобразует электрические импульсы в понятные для мозга сигналы. Но для развития слуха их было недостаточно.- Это у тебя кто?- Карамелька.- А это кто?- Компот.- А это?- Коржик.Обращение в благотворительные фонды дало возможность оплатить несколько курсов реабилитации. Успехи есть. Варя начала говорить. Но слова непонятны для окружающих, речь спутана.Татьяна Хромулина, мама Вари- Все понимает хорошо, все слышит. Единственная проблема в том, что она плохо разговаривает, у нее мало звуков поставлено.Чтобы пойти в школу и учиться наравне со сверстниками, ребенку нужно продолжить слухоречевую реабилитацию в специализированном московском центре.Татьяна Хромулина, мама Вари- Это комплексные занятия, где есть педагоги, логопеды, сурдодефектологи, а также есть музыкальные, групповые занятия, индивидуальные. Лекции для родителей. Каждый раз, когда мы приезжаем, это настоящий интенсив на 5 дней. Приезжаем совершенно с другими эмоциями.Стоимость лечения - триста восемьдесят пять тысяч двести двадцать рублей (385 220).Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 163 220 рублей. 200 000 тысяч внес неизвестный благотворитель. Не хватает 22 000 тысяч рублей.Помочь Варе можете и вы, зрители телеканала "Россия". Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети" и любую сумму. Например, "ДЕТИ-100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета.Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда.Поможем Варе вместе!Полина Лаптева, Андрей Беляков“Вести-Владимир”