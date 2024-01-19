Владельцев автомобилей во Владимире просят убрать их с улиц, чтобы они не мешали уборке...

Владельцев автомобилей во Владимире просят убрать их с улиц, чтобы они не мешали уборке снега.Сегодня, 19 января с 20:00 и до 07:00 утра 20 января, городские власти просят владельцев убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники по расчистке от снега:- Ул. Верхняя Дуброва (остановки и переходы);- Ул. Нижняя Дуброва (остановки и переходы);- Ул. ЮЗ-7;- Ул. ЮЗ-8;- Ул. Комиссарова (остановки и переходы);- Ул. Безыменского (остановки и переходы);- Ул. Солнечная, от ул. Чапаева до Ерофеевского спуска;- Мост, дамба р. Клязьма;- Пр-т Ленина;- Дорога от ВЛВЗ до ул. Студеная Гора и обратно;- Ул. Офицерская;- Ул. Разина;- Ул. Чапаева, от Быковского проезда до ул. Василисина;- Ул. Гагарина;- Ул. Девическая;- Ул. Спасская;- Ул. Летне-Перевозинская;- Дорога к музейному центру "Палаты" ;- Дорога за музейным центром "Палаты";- Переулок Сушкова;- Ул. Коммунальный спуск;- Ул. Карла-Маркса.Фото: пресс-служба администрации Владимира.