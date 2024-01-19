Владельцев автомобилей во Владимире просят убрать их с улиц, чтобы они не мешали уборке...
Владельцев автомобилей во Владимире просят убрать их с улиц, чтобы они не мешали уборке снега.
Сегодня, 19 января с 20:00 и до 07:00 утра 20 января, городские власти просят владельцев убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники по расчистке от снега:
- Ул. Верхняя Дуброва (остановки и переходы);
- Ул. Нижняя Дуброва (остановки и переходы);
- Ул. ЮЗ-7;
- Ул. ЮЗ-8;
- Ул. Комиссарова (остановки и переходы);
- Ул. Безыменского (остановки и переходы);
- Ул. Солнечная, от ул. Чапаева до Ерофеевского спуска;
- Мост, дамба р. Клязьма;
- Пр-т Ленина;
- Дорога от ВЛВЗ до ул. Студеная Гора и обратно;
- Ул. Офицерская;
- Ул. Разина;
- Ул. Чапаева, от Быковского проезда до ул. Василисина;
- Ул. Гагарина;
- Ул. Девическая;
- Ул. Спасская;
- Ул. Летне-Перевозинская;
- Дорога к музейному центру "Палаты" ;
- Дорога за музейным центром "Палаты";
- Переулок Сушкова;
- Ул. Коммунальный спуск;
- Ул. Карла-Маркса.
Фото: пресс-служба администрации Владимира.