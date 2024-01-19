Город шахтёров Кировское в ДНР станет подшефным для Владимирской области.

Город шахтёров Кировское в ДНР станет подшефным для Владимирской области. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев сообщил в своём .Владимирцы примут под своё крыло Кировское в феврале 2024 года, а шефство над Докучаевском возьмёт Якутия.Александр Авдеев подчеркнул, что за полтора года взаимодействия Владимирскую область и Докучаевск навеки связала крепкая дружба. Так, наши земляки восстановили в подшефном городе более 50 социальных объектов, поставили 17 единиц специальной техники, обновили материально-техническую базу местной больницы.«На новом этапе наша помощь потребуется городу шахтёров Кировскому. И мы обязательно поддержим», - написал владимирский губернатор.