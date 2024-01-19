Владимирская область стала лучшей в номинации «Лучшее гастрономическое представление региона», показанное на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве. Первый замруководителя

Владимирская область стала лучшей в номинации «Лучшее гастрономическое представление региона», показанное на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги Дней регионов, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. Украшением гастрономического шоу Владимирской области, безусловно, был Покровский пряник. Изделие размером 2 на 3 метра, изображающее карту региона, уже