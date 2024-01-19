1,5 года шефства Владимирской области над городом Докучаевском в ДНР закончились. Теперь 33-ий регион будет помогать другому городу Донецкой республики – Кировское, который ранее был под

1,5 года шефства Владимирской области над городом Докучаевском в ДНР закончились. Теперь 33-ий регион будет помогать другому городу Донецкой республики – Кировское, который ранее был под крылом Якутии. Якутия, в свою очередь, заберет под шефство Докучаевск. Об этом рассказал губернатор Владимирской области в телеграм-канале. По словам Александра Авдеева, все поставленные задачи в Докучаевске выполнены. Из