Владимирская область отмечена за лучшее гастрономическое представление региона на Международной выставке-форуме «Россия».

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, на выставке-форуме «Россия» Сергей Кириенко, первый помощник Руководителя Администрации Президента РФ и председатель Организационного комитета, отметил вклад команд всех регионов в создание неповторимой экспозиции выставки. Владимирская область и лично Губернатор Александр Авдеев получили награду в категории «Лучшее гастрономическое представление региона».Также в День Владимирской области в Доме российской кухни рестораторы Владимира угощали посетителей своими уникальными блюдами и представили самые лучшие гастробренды. Абсолютным успехом стало занесение в Книгу рекордов России покровского пряника размером 2 на 3 метра. Эксперты из всей страны официально удостоверили новый рекорд в категории «самый большой продукт».