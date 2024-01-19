На Международной выставке-форуме Россия выступили известные певцы и композиторы из Владимира Иван и Ольга Лескины.

На Международной выставке-форуме "Россия" выступили известные певцы и композиторы из Владимира Иван и Ольга Лескины. Об этом рассказала городской администрации.Наши земляки исполнили лучшие номера, а также презентовали новую патриотическую песню «Родины сыны». Отмечается, что выступление арт-проекта «ИванОльга» привлекло повышенное внимание зрителей и собрало множество людей.«Благодарим дуэт за участие в выставке и желаем Ивану и Олеге Лескиным вдохновения, неиссякаемой энергии дальнейших творческих успехов», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.