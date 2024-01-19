Фигуранты, 35-летняя и 26-летний местные жители, делая вид, что незнакомы, друг за другом заходили в магазин и, согласно заранее оговоренному «списку», похищали продукты и бытовую химию.

В начале января сотрудники УМВД России по городу Владимиру задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летнюю и 26-летнего безработных местных жителей, подозреваемых в совершении серии хищений товара из супермаркетов. Полицейскими собрана доказательственная база причастности задержанных к четырем эпизодам противоправной деятельности.Каждый раз фигуранты действовали по заранее оговоренному «плану». Они вместе заходили в сетевой магазин, при этом делая вид незнакомых друг другу людей и, расходясь по отделам, похищали товар: местная жительница - продукты питания, ее сообщник - бытовую химию.Так, осенью прошлого года мужчина и женщина похитили товар из супермаркета на проспекте Ленина во Владимире. Уже в январе текущего года местные жители совершили кражи из магазинов, расположенных на улице Большой проезд и улице 3-я Кольцевая в областном центре. Похищенное они складывали в пакеты, которые предусмотрительно брали с собой, после чего, минуя кассы, скрывались.Посудомоечное средство, таблетки для стиральных машин, кондиционеры для стирки белья – все это 26-летний фигурант сбывал по заниженной стоимости. Масло, сыр, колбасу и другие продукты питания безработные фигуранты употребляли вместе.Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 21 000 рублей.Участковыми уполномоченными полиции во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах супермаркетов, проведены оперативные мероприятия. Мужчина и женщина, фигурировавшие на записях, уже попадали в поле зрения полицейских. Они периодически меняли место жительства и вели антиобщественный образ жизни, злоупотребляли спиртным.Сообщники были задержаны на территории областного центра и дали признательные показания.В настоящее время в отношении граждан следователями и дознавателями УМВД России по городу Владимиру возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 «Покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности.