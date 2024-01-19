Владимирскую область завалил снегом восточный циклон. Область вновь накрыло снегом. Циклон...

Владимирскую область завалил снегом восточный циклон.Область вновь накрыло снегом. Циклон "Фарима" хозяйничает уже в нескольких регионах России. Как справляются с непогодой коммунальные службы Владимира? И с какими сложностями столкнулись жители? Об испытании метелью- Вера Куликова.Владимир замело. Дворники трудятся не покладая... лопат. Сильнейший снегопад накрыл областную столицу с вечера. 20 сантиметров осадков! В соцсетях- возмущенные комментарии. Люди с трудом добирались на работу.- Снег валит тоннами с неба + метель .. и такая погода уже более 12 часов! А на дорогах и тротуарах нет никакой уборочной техники, даже на федеральной трассе М - 7. Самое плачевное состояние в микрорайоне Юрьевец! Тротуары сравнялись с сугробами, а все улицы замело так, что трудно разъехаться машинам! Во дворах многоквартирных домов совсем кошмар.Такая же снежная картина- и в Веризино. Ангелина рассказывает: автобус пришлось ждать 20 минут.Ангелина Свищ, жительница микрорайона Веризино г. Владимира:- Утром было ужасно на дорогах. Я живу в Веризино и там дорога не чищена. Автобусы еле проходили, образовался большой затор , поэтому уехать из этого района в такую погоду просто невозможно. Надеюсь сейчас ситуация улучшилась и власти города уберут Веризино, потому что это не первый раз!По словам Дмитрия Фролова, начальника службы уборки Центра управления городскими дорогами, к метелям были готовы. Вся техника работает круглосуточно. Ночью выходит от 40 до 50 единиц, днем- порядка 60.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной, механизированной уборки Центра управления городскими дорогами г. Владимира:- В первую очередь чистятся дороги с транспортными артериями, где ходит общественный транспорт. Также мы чистим подходы к поликлиникам, к школам, к детским садам, тротуары расчищаем, потом уходим на второстепенные улицы 3-4-5 категории.Что же касается присоединенных территорий, там убирают грейдеры, говорит Дмитрий Фролов. В Центре городскими дорогами считают, что экзамен выдержали. Движение не нарушено. Свою оценку дают и жители Владимира.Нина Киселёва жительница г.Владимира:- 10 машин так здорово идут! Первый раз видела. Раз- два- три- четыре. У нас на площади Победы 6 штук идет по центру. Говорю вот так вот надо! Хорошо вроде бы. Но сейчас, конечно, в связи с таким снегопадом не очень с утра-то.За сутки с улиц вывозят до 5 кубов снега. Много уходит и пескосмеси. Техники хватает, а вот с кадрами сложно. Дефицит водителей. Впрочем, трудность при уборке снега одна.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной, механизированной уборки Центра управления городскими дорогами г. Владимира:- Это брошенные и неправильно припаркованные автомобили, которые стоят под знаками и мешают уборке.А вот уборка снега во дворах- ответственность управляющих компаний и ТСЖ. Где-то пока еще утопают в сугробах. Как, к примеру, на улице Сурикова. Дворы возле домов 8 и 10 расчищают, однако снег, жалуются жители, сбрасывают на дорогу. Единственный путь к школе и детскому саду.Вера Куликова, Михаил Семеняка, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.