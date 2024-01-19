Во Владимире будут судить двоих иностранцев за производство более 6 кг запрещенных веществ
В...
Во Владимире будут судить двоих иностранцев за производство более 6 кг запрещенных веществ
В отношении двоих граждан ближнего зарубежья утверждено обвинительное заключение. Они обвиняются в незаконном производстве, покушении на сбыт и незаконном хранении наркотиков, совершенных в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2022 года мужчины, став участниками организованной группы, приобрели жилой дом в деревне Недюрево Киржачского района. Там они оборудовали лабораторию по производству наркотических средств.
В феврале 2023 года ими произведено не менее 6,3 кг мефедрона, часть из которого они разместили в тайниках-закладках, другую - хранили в помещении нарколаборатории.
"3 марта 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Помимо наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 163 кг прекурсоров наркотических веществ", - рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Владимирский областной суд.
Фото: freepik.com