Во Владимире будут судить двоих иностранцев за производство более 6 кг запрещенных веществ В...

Во Владимире будут судить двоих иностранцев за производство более 6 кг запрещенных веществВ отношении двоих граждан ближнего зарубежья утверждено обвинительное заключение. Они обвиняются в незаконном производстве, покушении на сбыт и незаконном хранении наркотиков, совершенных в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2022 года мужчины, став участниками организованной группы, приобрели жилой дом в деревне Недюрево Киржачского района. Там они оборудовали лабораторию по производству наркотических средств.В феврале 2023 года ими произведено не менее 6,3 кг мефедрона, часть из которого они разместили в тайниках-закладках, другую - хранили в помещении нарколаборатории."3 марта 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Помимо наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 163 кг прекурсоров наркотических веществ", - рассказали в ведомстве.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Владимирский областной суд.Фото: freepik.com