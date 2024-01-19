Во Владимире многодетная семья через суд добивается выплаты материнского капитала Судом...

Во Владимире многодетная семья через суд добивается выплаты материнского капиталаСудом установлено, что в 2020 году мать троих детей обратилась в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по г. Владимиру» с заявлением и подтверждающими документами о распоряжении средствами областного материнского капитала. Но женщине было отказано в связи с отсутствием постоянной регистрации на территории Владимирской области."Однако в соответствии с действовавшими на тот момент нормами законодательства, заявление о распоряжении средствами областного материнского капитала могло быть подано постоянно проживающими на территории Владимирской области женщинами, указание на необходимость регистрации на территории региона в законе отсутствовало", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В момент обращения женщина являлась участницей долевого строительства, которое затянулось, и у неё не было возможности зарегистрироваться на территории области.В настоящее время женщина имеет соответствующую регистрацию, но в закон внесены поправки, и заявить право на региональный материнский капитал возможно лишь до момента достижения третьим ребёнком трёхлетнего возраста, а ребёнку обратившейся уже исполнилось 5 лет.Заявительница совместно со своими детьми постоянно проживала на территории Владимирской области в спорный период, несовершеннолетние посещали учреждение здравоохранения, образовательные учреждения, что свидетельствует о незаконном отказе в выплате регионального материнского капитала, - добавили в ведомстве.В настоящее время прокурором в Ленинский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление об обязании ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по г.Владимиру» выплатить женщине региональный материнский капитал.Фото: freepik.com